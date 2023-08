Mama Ginekolog wspomina aferę kolejkową. "To był STRASZNY CZAS. Nie byłam sobą"

Mama Ginekolog , właściwie Nicole Sochacki-Wójcicka, to lekarka, która zyskała popularność dzięki swojemu instagramowemu profilowi. O kobiecie zrobiło się głośniej, gdy w przypływie szczerości zdecydowała się podzielić z obserwatorami informacją, że przyjmuje koleżanki oraz rodzinę poza kolejnością . Znana z afer influencerka powróciła do "kolejkowej afery" sprzed pół roku w najnowszym wywiadzie.

Mama Ginekolog wspomina aferę kolejkową

To był straszny czas. Znajomi mi mówili, że nie byłam sobą . Wiedziałam, że muszę to przetrwać. Miałam ogromne wsparcie w kolegach z pracy, w moim szefie i w środowisku lekarskim - zdradziła poruszona influencerka.

Celebrytka przyznała się także, że bardzo pilnuje tajemnicy lekarskiej - gdyby ją złamała, to sprawa bardzo szybko by się zakończyła i mogłaby szybko wyjaśnić sytuacje. Influencerka postanowiła jednak działać w zgodzie z kodeksem zawodowym.

Gdybym złamała tajemnicę lekarską i powiedziała, jak to wyglądało, to nie byłoby takiej burzy. To wszystko by się bardzo szybko zamknęło, bo każdy by zrozumiał. Wiedziałam, że nie mogę tego zrobić i złamać tej tajemnicy. Musiałam udźwignąć ten ciężar - przyznała w wywiadzie.