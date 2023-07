Mama Iwony Wieczorek, tuż przed 13. rocznicą zaginięcia nastolatki, wystosowała APEL. "Przerwij milczenie"

PYTANIA 50 min. temu zgłoś do moderacji 39 3 Odpowiedz

Krystian W. z Wejherowa, znany Polakom z ksywy Krystek, był oficjalnie kierowcą w sopockiej Zatoce Sztuki, którego to klubu (w przychylnych mediach określanego jako dom kultury) właścicielem był Marcin T. ksywa Turek. Krystkowi zarzucono 65 przestępstw seksualnych, w tym około 40 (CZTERDZIEŚCI) gwałtów na młodziutkich dziewczynach, również nieletnich, poniżej 15-ego roku życia. JEDEN gwałt, według „niezależnego” sądu, został udowodniony! Ten potworny proceder został ujawniony szeroko przez Gazetę Wyborczą ponad 10 lat temu. Jednak pierwsze zgłoszenia gwałtów i przemocy seksualnej wobec nieletnich były na policji i w prokuraturze w 2012 ROKU, czyli 11 lat temu. „Dziwnie” bez ich ŻADNEJ REAKCJI. Sędziowska KASTA Trójmiasta w końcu została zmuszona do procesu (za zamkniętymi drzwiami), skazując Krystka na TRZY LATA więzienia, co jest najlepszym dowodem komu służą „niezawiśli” sędziowie (w USA za każdy gwałt dostałby 1,5 do 2,5 lat więzienia, a tam wyroki w podobnych sprawach sumuje się; policzcie sobie!) Skandalicznie niski wyrok uprawomocnił się, Krystian W. siedział, w listopadzie 2021 wyszedł z więzienia (niedawno znowu tam wrócił). Marcin T. NIE ZOSTAŁ SKAZANY i jest na wolności. Śledztwo wznowione w 2020 roku przez ministra sprawiedliwości, po filmie Latkowskiego, ukazuje już nowe fakty – na przykład to, że gwałcone były NIELETNIE dziewczynki Z DOMU DZIECKA, werbowane m.in. przez Krystiana W. Prokuratura, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oficjalnie wiedziały o tym od dawna, ale wszystko zostało zamiecione pod dywan. Z przecieków, które pojawiły się w mediach, wiadomo, że w seksualno-alkoholowych orgiach z małoletnimi dziewczynkami ochoczo brali udział celebryci, którzy po filmie Latkowskiego grozili jemu i TVP procesami. Kilku znanych facetów - z kręgu tych, których oskarżono o udział w tego typu imprezach - pozwało Latkowskiego, Wprost, TVP itd. o zniesławienie, żądając odwołania tych informacji, a RADOSŁAW MAJDAN DO DZISIAJ SIEDZI CICHO! Jeżeli to NIEPRAWDA, dlaczego Majdan nie oskarża oskarżycieli – Latkowskiego, TVP i innych? Dlaczego tak ZAWZIĘCIE MILCZY i oboje z żoną unikają publicznie tego tematu? Myślą, że wszyscy, łącznie z prokuraturą i sądami, zapomną o aferze Zatoki Sztuki? Może Stanisław Kostrzewski, aktualny teść „Radzia”, potężny baron PiSu, rozpiął nad nim parasol ochronny? Może działają wpływy przywódców opozycji totalnej, którzy ostatnio reklamują i propagują Małgorzatę R-M? To wszystko śmierdzi! Kiedy wyjaśnienie tej sprawy? KIEDY wszyscy, którzy gwałcili i wykorzystywali seksualnie nieletnie dziewczynki, staną na sali sądowej? Jakie będą wyroki?