Mama June czule karmi swojego CHŁOPAKA KRYMINALISTĘ i jeździ z nim na karuzeli (ZDJĘCIA)

Mama June to amerykańska patocelebrytka, która cały czas stara się podtrzymać zainteresowanie swoją osobą i robi to na wiele sposobów... Nieobce są jej szokujące wyznania dotyczące życia prywatnego czy ustawki z paparazzi, na których zazwyczaj zajada się smakołykami. June Shannon ma też wielki apetyt na miłość. Jej ostatni burzliwy związek z ukochanym o imieniu Geno trwał trzy lata i zakończył się... aresztowaniem. Mężczyzna został skazany na 16 miesięcy więzienia za posiadanie narkotyków, które zresztą często konsumował wraz z June.

Choć wydawałoby się, że 42-latka i jej o 8 lat młodszy ukochany wiodą życie jak z bajki, to jest pewien szkopuł, do którego dotarł magazyn The Sun. Jak donosi tabloid, Justin jest poszukiwanym przez służby i ciąży na nim nakaz aresztowania. Mężczyzna przyznał się do włamania do mieszkania oraz kradzieży. Został skazany, a następnie lekkomyślnie załamał zasady wyroku w zawieszeniu...