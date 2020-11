Mama June chwali się nowymi zębami i szyją po liposukcji (FOTO)

Mama June to jedna z bardziej kontrowersyjnych amerykańskich celebrytek, której wciąż z jakiegoś powodu udaje się budzić zainteresowanie tamtejszych tabloidów. 41-letnia obecnie June Shannon zaistniała dzięki wyborom miss dla dzieci, a zmagania jej córki i ambitnej rodzicielki widzowie mogli oglądać później w reality show "Here Comes Honey Boo Boo".