Umorusana keczupem Mama June świętuje niepodległość USA, gryząc parówkę w cieście (ZDJĘCIA)

"Mama June" czyli June Shannon robi zawrotną celebrycką karierę w Stanach Zjednoczonych. Popularność zyskała dzięki swojej córce "Honey Boo-Boo", która jako mała dziewczynka brała udział w konkursach piękności. Przedsiębiorcza mama lansowała się u jej boku, aż w końcu doczekała się autorskiego reality show. W programie "Mama June: From Not to Hot" pokazywała widzom walkę z otyłością. Początkowo efekty były spektakularne. Dzięki operacji żołądka i wycięciu nadmiaru skóry, a także diecie i ćwiczeniom, Shannon udało się schudnąć 136 kg! Szacuje się, że na powyższe zabiegi wydała blisko 400 tysięcy złotych.