Przyodziana w strój kąpielowy mama June walczy o wymarzoną sylwetkę, UPRAWIAJĄC JOGGING na florydzkiej plaży (ZDJĘCIA)

Mama June , a właściwie June Shannon, zyskała rozpoznawalność za sprawą promowania córki Honey Boo Boo w popularnych w Stanach Zjednoczonych konkursach małych miss. W związku z barwną osobowością i pozostawiającym wiele do życzenia metodom wychowawczym Amerykanka szybko doczekała się rzeszy "fanów", a nawet własnego reality show. Trzy lata temu kobieta przeszła spektakularną metamorfozę. W 2017 roku ważąca 209 kilogramów celebrytka postanowiła odchudzić się na oczach milionów widzów.

Niestety, mimo operacji zmniejszenia żołądka, usunięcia nadmiaru skóry i "poprawienia" piersi, 40-latkę nieoczekiwanie dopadł efekt jojo. Wszystko wskazuje jednak na to, że Mama June nie zamierza się poddawać i po raz kolejny jest zdeterminowana, by zawalczyć o wymarzoną sylwetkę. W zeszłym miesiącu przyłapano ją podczas uprawiania jogi pod chmurką, a ostatnio przyuważono, jak przyodziana w strój kąpielowy biega po jednej z florydzkich plaży. Uśmiechnięta Shannon pod okiem trenera truchtała boso po piasku, co chwila wykonując proste ćwiczenia. June nie omieszkała również skorzystać z okazji i popluskać się w błękitnych wodach oceanu.