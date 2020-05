Dotknięta efektem jojo Mama June wygina się w stroju kąpielowym (FOTO)

Celebryci trzeciej i czwartej ligi to zjawisko znane nie tylko w polskim show biznesie. Niesłabnącym i trudnym do wyjaśnienia zainteresowaniem od wielu lat cieszy się nieprzerwanie niejaka June Shannon, znana bardziej jako Mama June . 40-latka trudni się właściwie tylko występami w kolejnych rodzinnych produkcjach reality show, przy których " Z kamerą u Kardashianów " wygląda jak wysublimowany dokument.

"Kariera" Shannon rozpoczęła od kontrowersyjnych konkursów dla "małych miss", w których występowała jej córka "Honey Boo Boo". Mama June dostała później własny program "From Not to Hot", który dokumentował jej "spektakularną metamorfozę". Celebrytka zrzuciła ponad 130 kilogramów, w czym spora zasługa przebytej operacji zmniejszenia żołądka. June miała też usunięty nadmiar skóry i "poprawione" piersi, a za wszystkie zabiegi stacja telewizyjna zapłaciła ponad 400 tysięcy dolarów.