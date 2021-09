Mama June przyłapana z 24-letnim chłopakiem na parkingu w Las Vegas! (ZDJĘCIA)

gosc 36 min. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

Te wszystkie operacje przez które przeszła to musiały ją strasznie boleć, a jak się teraz patrzy na to zdjęcie to wyraźnie widać, że niektórym osobom nie da się pomóc i tyle.... Nie ogarniam, żeby tyle poświęcić i się nacierpieć, a potem wrócić do takich rozmiarów.