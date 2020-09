Zdeterminowana Mama June podąża do salonu piękności, wspierając się balkonikiem (ZDJĘCIA)

Mama June, a właściwie June Shannon, dała się poznać za sprawą promowania córki Honey Boo Boo w popularnych w Stanach Zjednoczonych konkursach małych miss. Przedsiębiorcza mama lansowała się u boku pociechy, aż w końcu doczekała się autorskiego reality show. W programie Mama June: From Not to Hot pokazywała widzom swoje zmagania z otyłością i walkę o szczuplejszą sylwetkę. Dzięki operacji żołądka, wycięciu nadmiaru skóry oraz diecie i ćwiczeniom, Amerykance się schudnąć aż 136 kilogramów.