Mama June schudła 14 kilogramów w DWA miesiące dzięki lekowi na cukrzycę: "Byłam przeciwna, bo miałam zmniejszany żołądek"

Zastanówmy się choć przez ultra sekundę, czy to dobrze, że promujemy tu u nas w Polsce osobę, która w wieku 15 lat urodziła pierwsze dziecko (ma 44, zmarła córka 29), jest chorobliwie otyła, promuje zażywanie szkodliwego dla nie-cukrzyków leku, sprzedała swoją prywatność... Czy to jest wzór dla naszej młodzieży? Ja wiem, że o noblistkach i noblistach z różnych dziedzin nauki nie ma co pisać, bo to mądrzy ludzie, chronią swoją prywatność i nie pokazują się z torebką za ... tysięcy ani nie parkują samochodu za ... tysięcy na zakazie, ale naprawdę znajdźmy sobie swoich do promowania i takich, co jednak coś sobą reprezentują. Świat się kończy (-_-)