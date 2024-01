Mama June twierdziła, że wydała 150 TYSIĘCY ZŁOTYCH na licówki. Pokazała, jak po latach wyglądają jej zęby (FOTO)

Mama June niewątpliwie jest w USA postacią kontrowersyjną. June Shannon, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko celebrytki, zdobyła rozgłos dzięki dziecięcym konkursom piękności, w których swego czasu brała udział jej córka Alana. Na przestrzeni lat była gwiazdą kilku telewizyjnych programów, w tym rodzinnego reality show "Here Comes Honey Boo Boo". Choć celebrytka w swej karierze zaliczyła kilka bolesnych upadków - w tym skandal wokół jej związku z przestępcą seksualnym - wciąż udaje jej się znaleźć sposoby, by podtrzymać zainteresowanie mediów. Ostatnio o June głośno było w wyjątkowo przykrym kontekście. Pod koniec ubiegłego roku celebrytka pochowała bowiem córkę.

Mama June wydała fortunę na nowe zęby. Pokazała, jak obecnie wygląda jej uśmiech

Na przestrzeni lat media z zainteresowaniem śledziły nie tylko burzliwe życie osobiste Mamy June, lecz również jej kolejne metamorfozy. Przemiany celebrytki nierzadko odbywały się w asyście mediów. W programie "From Not to Hot" June pokazała kulisy operacji zmniejszenia żołądka. W listopadzie 2020 roku zaprosiła zaś redakcję "Inside Edition" do gabinetu dentystycznego, w którym sprawiła sobie całkiem nowy uśmiech. June nałożyła wówczas na wyniszczone przez narkotyki zęby śnieżnobiałe licówki, które kosztowały ją ponoć 40 tysięcy dolarów.