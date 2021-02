Mama Macieja Musiała wspomina narodziny syna: "Miał długie paznokcie. Podrapał sobie całą buzię"

W swoim wpisie Anna Musiał zdradziła również, że w dzieciństwie jej syn był bardzo energiczny, a do jego ulubionych zabaw należały organizowane przez rodziców przedstawienia. Okazuje się, że Maciej od najmłodszych lat miał całkiem napięty grafik - grał na pianinie i poznawał języki obce, mama zachęcała go natomiast do szlifowania warsztatu literackiego.

Macierzyństwo to sztuka tracenia i nie wtedy, gdy dziecko wyprowadza się z domu, ale od początku, gdy na spacerze podaje rękę komuś obcemu, i zapomina o tobie, gdy w przedszkolu zakochuje się w pani wychowawczyni. (...) Na planie filmowym, gdy pasja staje się najważniejsza na świecie. A tam przyszywane mamy, ciocie, wujkowie, dziadkowie. Najlepszym dziadkiem był Franciszek Pieczka, z którym Maciek mógł rozmawiać godzinami. I wcale nie chciał wracać do domu - wspominała.

Najważniejsze, żeby dziecko nie było całym światem, żeby pamiętać, że to odrębny człowiek dany mi na chwilę. Że wyszedł ze mnie, ale nie należy do mnie. Należy do Boga i ma swoją misję do spełnienia - stwierdziła.