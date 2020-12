Maciej Musiał zwiedza Manhattan z KOLCZYKIEM W UCHU. "Jak GEORGE M."

Musiał nie ukrywa, że od jakiegoś czasu ma chrapkę na karierę w Hollywood. Udało mu się nawet dostać małą rolę w hitowym serialu Netflixa, Wiedźmin , gdzie mogliśmy go między innymi oglądać galopującego na koniu. Co prawda wcześniej pojawiły się żarty, że zagra zwłoki na płocie , ale ostatecznie dostał nieco lepszą rolę.

Choć dla Polaka praca za oceanem to ciężki kawałek chleba, a Maciej ma już za sobą jedno nieudane podejście do zrobienia kariery w USA, najwyraźniej nie zamierza się zrażać do Ameryki Północnej.