Mama NIE-Ginekolog odpowiada na zarzuty Janka Śpiewaka: "Kto nie skorzystał z tarczy, TEN GAPA"

Kumaj 3 min. temu

Tu nie chodzi o zawiść tylko o to jak wygląda prawda o pomocy - ludzie pozamykali małe biznesy, restauratorzy i inni wyszli mocno poszkodowani..to po co ładuje się pieniądze w ludzi którzy mają ogromne dochody??! Tak samo jest z rozdawnictwem 50O + dla wszystkich! i nie piszcie, że zarobiła to ma, bo gdyby nie ludzie którzy kupują jej towar to by miała figę a nie biznes! Takie są zasady ekonomii jest popyt i podaż, a prezes bez pani sprzątającej nie mógłby być prezesem i tak to działa, jesteśmy zależni od siebie