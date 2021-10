Mama Roberta Lewandowskiego jeździ autem za 200 tysięcy złotych. Pozazdrościć? (ZDJĘCIA)

Nie bez powodu do Roberta Lewandowskiego przylgnęła łatka "tytana pracy". Nagrodzony ostatnio Złotym Butem najlepszy strzelec Europy dwoi się i troi, by powiększyć swój i tak już imponujący majątek. Wysoki status społeczny Lewy lubi podkreślać przy pomocy drogocennych gadżetów, takich jak zegarek szwajcarskiej marki Patek Philippe za 400 tysięcy złotych, którym pochwalił się we wtorek na zgrupowaniu kadry przed meczem z San Marino.