Mama Roberta Lewandowskiego szykuje się do ŚLUBU z ukochanym! "Bardzo czekam na ten dzień". Jacek Zwoniarski ma NIETYPOWY zawód

Iwona Lewandowska szykuje się do ślubu z ukochanym? "Bardzo czekam na ten dzień"

Kim jest ukochany Iwony Lewandowskiej? Jacek Zwoniarski to ceniony rzeźbiarz

Skoro przez 16 lat nie znalazłam sobie tej drugiej połówki, to moje dzieci na początku patrzyły na to z przymrużeniem oka. Pomyślały sobie: "No tak, mama jest energiczna, znalazła sobie lekkoducha, rzeźbiarza, pobawi się, pobawi...". Ale już po pół roku dzieci zaczęły inaczej patrzeć.

Warto wspomnieć, że para poznała się w 2020 roku dzięki przyjaciółce Iwony, która zorganizowała imprezę w gospodarstwie agroturystycznym pod Warszawą. To, jak się potem okazało, należało właśnie do Zwoniarskiego i jako gospodarz wspaniale ich ugościł. Mamę "Lewego" urzekło to, że choć wiedział, kim jest Robert Lewandowski, to nie skojarzył go z nią. W świat futbolu zagłębił się dopiero u jej boku.