Mama Roberta Lewandowskiego wybrała się na wystawę NARZECZONEGO! Dumnie brylowała u jego boku w jaskrawej sukience (ZDJĘCIA)

Skoro przez 16 lat nie znalazłam sobie tej drugiej połówki, to moje dzieci na początku patrzyły na to z przymrużeniem oka. Pomyślały sobie: No tak, mama jest energiczna, znalazła sobie lekkoducha, rzeźbiarza, pobawi się, pobawi… Ale już po pół roku dzieci zaczęły inaczej patrzeć. Tym bardziej, że zbliżała się wigilia, byliśmy wszyscy razem i to spotkanie jeszcze bardziej nas scaliło z rodziną. Na początku oboje, Milena i Robert, stali na baczność, pragnąc, żeby mama "nie wariowała" i oby "niczego nie kombinowała". Robert chciał, żebym z kimś była - wspominała w rozmowie z magazynem "Viva!".