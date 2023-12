Mamed Khalidov otworzył się na temat DEPRESJI. "Gryzłem skórzaną kanapę zębami". (WIDEO)

Mamed Khalidov jest jednym z najpopularniejszych zawodników MMA. Od lat uchodzi za prawdziwą legendę KSW , a gdy wchodzi do oktagonu ciężko go zatrzymać. Jak każdy człowiek miewa jednak ciężkie chwile. W ostatnim wywiadzie podzielił się swoimi doświadczeniami z depresją.

Mamed Khalidov otworzył się na temat depresji

Pierwsze dwa lata były dla mnie tragedią. Byłem na totalnym dnie. Nie przesadzam. Gryzłem skórzaną kanapę zębami. To była taka frustracja – że jesteś fizycznie mocny, silny. Ale nie możesz pokonać głowy. Nie mogłem. To było nie do opisania, ten stan. Bezsilność. Zrobiłem wszystkie badania, okazałem się zdrowy fizycznie. Po miesiącu po prostu już pogodziłem się z tym i poszedłem do specjalisty. Stwierdzono depresję, nerwicę i to bardzo mocną… - wyznał Mamed Khalidov.