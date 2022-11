Manchester United ZERWAŁ KONTRAKT z Cristiano Ronaldo! "Ze skutkiem natychmiastowym"

Cristiano Ronaldo nie ma ostatnio najlepszej passy. Najsłynniejszy piłkarz świata ma za sobą wyjątkowo słaby sezon z Manchesterem United, co tylko zaogniło jego konflikt z trenerem. Doszło do tego, że niedawno podczas meczu ligowego z Tottenhamem Portugalczyk zignorował zasady i zszedł z boiska do szatni jeszcze przed ostatnim gwizdkiem. W efekcie 37-latka zawieszono na kolejne spotkanie, z Chelsea.

Niestety, spór Cristano z Erikiem ten Hagiem, który objął stanowisko trenerka w kwietniu tego roku, okazał się nie do załagodzenia. We wtorek na Twitterze Manchesteru United ukazał się komunikat o natychmiastowym zerwaniu współpracy z Ronaldo. Sportowiec nie wypełnił tym samym swojej umowy, która obowiązywała do 30 czerwca 2023 roku.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Konflikt Smaszcz i Janachowskiej oraz Anna Wendzikowska zaprasza na kakao

Cristiano Ronaldo ma opuścić Manchester United za obopólną zgodą, ze skutkiem natychmiastowym. Klub dziękuje mu za jego ogromny wkład w ciągu dwóch okresów na Old Trafford. Strzelił on 145 goli w 346 występach w czerwonej koszulce. Klub życzy mu i jego rodzinie wszystkiego, co najlepsze - czytamy w oświadczeniu na stronie Manchester United.

Portugalczyk był zawodnikiem angielskiego klubu w latach 2003-2009 oraz ponownie od 31 sierpnia 2021 roku. Oliwy do ognia dodał udzielony Piersowi Morganowi wywiad, w którym piłkarz jasno dał do zrozumienia, co sądzi o drużynie i jej trenerze.

Manchester United mnie zdradził. Zrobiono ze mnie czarną owcę, która jest winna za wszystkie złe wyniki - ocenił, dodając, że "nie szanuje Erika ten Haga, ponieważ on mu nie okazuje szacunku".

Cóż, nawet po odejściu z klubu Ronaldo nie musi bać się o finansową przyszłość, bo i tak jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najbogatszych piłkarzy na świecie. Myślicie, że to właśnie początek końca jego kariery?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.