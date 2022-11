Cristiano Ronaldo opowiada o zmarłym dziecku: "Jego prochy są ze mną, podobnie jak mojego tatusia. SĄ TUTAJ, W DOMU"

Monikkka 22 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Robi się różne przeszczepy, przetacza się krew, oddaje szpik może mamy w organiźmie związek który potrafi się obronić przed komórkami glejowymi???? tak jak potrafimy się obronić przed przeziębieniami, próbował ktoś badać ludzką odporność oraz komórki za nią związane, może to jest trop by zwalczyć komórki glejowe podobną metodą jak nasza odporność????, tak się zastanawiam, jak to jest że są raki normalne i złośliwe, co powoduje złośliwość raka przecież to wszystko można zbadać, posiedzieć nad tym zjawiskiem lub połączyć pewne składniki chemiczne by stworzyć coś lepszego od tej chemii podawanej w woreczkach wyniszczającej przy okazji zdrowe organy. Tak się zastanawiam nad tym konkretnym rakiem.