Manuela Gretkowska apeluje: "W szkołach powinno się zmienić hymn na PATOINTELIGENCJĘ"

Klip został wyemitowany w materiale Bunt sędziowskiej kasty, który dotyczył nowelizacji sądów planowej przez PiS. Według niej sędziowie podważający decyzje i działania Krajowej Rady Sądownictwa mogą zostać odwołani. Autor materiału postawił tezę, że "władza bez odpowiedzialności to prosta droga to patologii" i jako przykład podał cytaty z utwory Maty...

"Liceum Batorego protestuje przeciw nieuprawnionemu użyciu „jego wizerunku” do Patointeligencji. Dyrekcja konsultuje się z prawnikami. Ktoś narzygał na dziedziniec prestiżu i trzeba to uprzątnąć, poperfumować obłudą. Patologią jest zakłamywanie prawdy, a nie rapowanie o niej. Na tym polega nowa szczerość, dzieciaki napie...lają prawdę o syfie, w którym tkwimy. Zrobił to chłopiec nie z blokowiska, ale z elity. Ale elita nie jest gorsza od patologii, tylko umie lepiej to ukryć, bogaciej" - zaczęła.