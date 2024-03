Manuela Gretkowska o Fagacie i Oliwce Brazil: "Potencjał w XX wieku miał ktoś utalentowany do czegoś więcej niż dawanie d…"

WEF 17 min. temu zgłoś do moderacji 39 7 Odpowiedz

Światowe forum ekonomiczne. Financial Times pisze . Uprawa roślin we własnym zakresie na własne potrzeby musi zostać zakazana bo niszczy to planetę. Jest mało efektywna zużywa więcej wody i emituje więcej śladu węglowego niż produkcja przemysłowa. Świat stoi do góry nogami!!!!! Genialny vlog na ten temat na kanale wideoprezentacje. Polacy wasz głos jest ważny! Zgadzacie się z tym ???? Czy będziecie to tolerowali!!!!!!?