Oliwka Brazil WYZYWA Fagatę od "k*rew" i "frajerzyn" oraz grozi ludziom, którzy piszą jej piosenki (WIDEO)

Oliwka Brazil jest jedną z pierwszych polskich raperek, które pokusiły się o "mocniejsze" teksty w piosenkach, inspirowane zagranicznymi artystkami, takimi jak Nicki Minaj czy Cardi B. Fagata z kolei chętnie publikowała TikToki do numerów początkującej artystki. Swego czasu miały nawet umawiać się na nagranie wspólnego numeru. Niestety, wdały się w konflikt.

Oliwka Brazil wbija szpilę Fagacie

Oliwka Brazil początkowo nie wyrażała sprzeciwu, co do tego, że Fagata tańczy na TikToku do jej piosenek i nic nie wskazywało na to, że między tą dwójką może narodzić się konflikt. W najnowszej piosence "Plan F" (który tytułem nawiązuje do afery z planem A, B i C Agaty Fąk), raperka wbiła szpilę "sexy c*pce spod Konina".

Podbija influencerka, a na jej smyczy ratlerek. Chce nauczyć się rapować i podnosi mi ciśnienie. Dwa plus dwa to nie jest dziewięć - lepiej złap za przyrodzenie. Wyjdź za bogatego ch*ja, który się weźmie za ciebie. (...) Frajerzyno spod Konina, nie masz nic w sobie, przejdziesz bokiem. Brazil to nie trampolina, tak jak związek z dzieciorobem. Każdy tylko jej używa jak robota do oblodzeń - rapowała Oliwka Brazil.

Fagata przez niemal dobę wstrzymywała się z odpowiedzią, ale ostatecznie zabrała głos na InstaStories. O piosence, która wyszła spod wytwórni Oliwki Brazil wiedziała już od dawna. W ten sposób ponoć chciano podpromować raperkę, której liczba odsłuchów w streamingu spada.

Od dwóch tygodni wiedziałam, że będzie na mnie diss. Zastanawiałam się, czy o tym napisać, ale ktoś mi powiedział, żeby nie pisać, bo jeszcze bardziej będę to promować. Ktoś od Oliwki Brazil poszedł do mojego producenta i się chwalił, że źle idą numery (zobaczcie na liczby poprzednich numerów). I trzeba będzie wypuścić numer na Fagatę, żeby podpromować sobie płytę - mówiła Fagata na InstaStories.

Fagata nie ma nic przeciwko promowaniu Oliwki Brazil? Ostra dyskusja

Fagata nie miała pojęcia, że Oliwce Brazil ponoć bardzo zależało na odpowiedzi na diss. Gdyby otrzymała taką informację, zrobiłaby to znacznie szybciej, a wszystko dlatego, że jej zdaniem w rapie brakuje konfliktów.

Gdyby nie to, że tak bardzo chcesz, żebym odpowiedziała, to bym to nagrała. Uwielbiam takie rzeczy i uważam, że nic się nie dzieje w polskim rapie i to fajne, żeby się dissować. To dla mnie duży komplement, że jestem wykorzystywana do wskrzeszenia czyjejś kariery. Mówili, że słabo ci idzie i muszą płacić ci za psychologa. Ja wolę być niezależnym twórcą - dodała.

Oliwka Brazil nie dawała jednak za wygraną. Zaczęła rzucać wyzwiskami i wygarnęła Fagacie, że ta nie pisze swoich piosenek.

Posłuchaj mnie fraj*rzyno. Potrzebowałaś 24 godzin, żeby cokolwiek powiedzieć, bo nie było twojego pana obok ciebie i nie wiedziałaś, co masz mówić. Patusko, to nie są twoje piosenki. Oni ci je piszą i nagrywają, a ty powtarzasz. I to jak kwadratowo. Nie będzie odpowiedzi na moją piosenkę, bo nie potrafisz nic napisać. Wiem, kto ci pisze te kawałki. Jeśli jeszcze raz będzie jakiś wers o mnie, to uderzę w nich - stwierdziła Brazil.

Co więcej, raperki nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii tego, której wytwórni bardziej zależało na wspólnym numerze.

Twój manager przyszedł do mojej wytwórni i prosił o feat z tobą, żebym się do ciebie dograła, bo byłaś moją fanką. Nie ma dla ciebie żadnej listości. Z każdym masz konflikt i z każdym się kłócisz. (…) Pamiętaj dziewczyno, może jestem trochę grubsza, ale ty jesteś k*rwą - dodała.

