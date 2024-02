Fagata cztery lata temu rozstała się ze Stuu. Dziś go NIENAWIDZI. "On dla mnie może iść do PIERDLA" (WIDEO)

Fagata ostro o Stuu

Nie chcę znać tego człowieka. Niech w*pierdala. Przykro mi tylko z racji na jego mamę, która jest bardzo fajną osobą. Jest chora, a on takie rzeczy poodp*rdalał i teraz nie może się nią normalnie zaopiekować, tylko dokłada jej stresu. (...) W du*ie go mam. On dla mnie może iść do pierdla, może się z nim cokolwiek stać. Szczerze mówiąc, nienawidzę tego człowieka - wyznała Agata Fąk w rozmowie z serwisem TVreklama.