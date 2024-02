Fagata przestrzega młode dziewczyny przed "pracą" na OnlyFans: "Nie zarobisz, tylko ZRYJESZ SOBIE BERET"

Mandarynka 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Miałam kiedyś taką koleżanke co która od 14 roku życia puszczała się z każdym z kim się da. Jak miała 15 lat to już regularnie bywała w pewnym znanym wśród motocyklistów pubie i robiła to za hajs. W domu był syf , bieda i alkoholizm. Gdyby nie babcia to ona Pewnie nie skończyłaby podstawówki. Była przy tym wszystkim piękną, słodką miła dziewczyną o wyglądzie niewinnej blond lolitki. Jak tylko skoczyła 18 lat poszła pracować do bardzo ekskluzywnej agencji towarzyskiej gdzie przychodzili politycy, aktorzy biznesmeni. Zarabiała gruby hajs i nawiązała różne owocne dla niej potem kontakty. I kiedy ja kończyłam studia ona była kobietą bogatego gościa który z miłości podarował jej dwie bardzo dobrze funkcjonujące knajpy jak się rozstawali. Potem miała jakiegoś holenderskiego biznesmena i po 30 dom na Bahamach. To było taka Fragata wczesnych lat 2000 i też niby sukces, kasa i ekskluzywne życie ale pod spodem uzależnienie od kokainy, kilka aborcji, parę wizyt w klinikach odwykowych oraz życie na psychotropach. Ale publicznie cały czas utrzymywała że lubi się ru..ać i przy tym na tym zarabia i kreowała się na kobietę sukcesu. Jak ostatnio rozmawiałyśmy to miałam przed sobą zniszczona kobietę która odpalała papierosa od papierosa mówiła że ma domy pieniądze podróże ale jest samotna i nieszczęśliwa bo kochankowie odeszli, dzieci nie ma a popyt na jej ciało się skoczył...