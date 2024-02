Fagata z CIĄŻOWYM BRZUCHEM rapuje (?) w walentynki: "Mój piesek Tofu ma większe JAJA od ciebie" (WIDEO)

WTF 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Co to k.... jest??? Zawsze się śmiałam, jak ktoś pytał dokąd ten świat zmierza, oglądając wyczyny różnej maści youtuberów czy innej maści influencerów. Ale teraz serio myślę, że sami się zaoramy. Jak Toto ma fanów, zasięgi, lajki i zarabia na tym, a co gorsza daje rady innym jak zarabiać, to matka natura musi tylko poczekać... Deewolucja trwa i wkrótce większość wróci na swoje miejsce, czyli na drzewo 😳