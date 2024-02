Kim jest ukochany Fagaty? "Wszyscy się dziwią, że taki spokojny, ułożony chłopak jak ja się z nią spotyka"

Kim jet chłopak Fagaty? Piotr "Lizak" Lizakowski zasłynął dzięki walkom w oktagonie

Po maturze od razu wyjechałem do Warszawy. Uwierzcie, że miałem wiele momentów, jak pracowałem na magazynie, wynajmowałem pokój od pewnej rodziny, to że już nawet pieniędzy na jedzenie nie miałem. Miałem kilka załamań, że chciałem się poddać. Myślałem, że może wrócę do tego Gdańska, do ciepłego domu, do rodziców, ale dawałem sobie to "zostań jeszcze jeden dzień dłużej, postaraj się, daj coś z siebie, to może coś cię spotka dobrego". Wierzcie w siebie - przekonywał odbiorców.