Fagata SKOŃCZY KARIERĘ na Only Fans?! Postawiła warunek swojemu chłopakowi. "To jest szantaż i manipulacja"

Lol 26 min. temu zgłoś do moderacji 60 7 Odpowiedz

Ludzie płaca kasę, żeby sobie na nią popatrzeć, a on ją nie tylko patrzy, ale wszystko inne za darmo, a jeszcze do tego lala pieniądze do domu przynosi. Dla młodego faceta, ktory się chce wyszaleć, to marzenie. A ja się będzie chciał żenić, to sobie poszuka innej