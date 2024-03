Marcela Leszczak i Michał Koterski zdradzili szczegóły dotyczące przygotowań do ślubu w USA: "Marcela o NICZYM NIE WIEDZIAŁA"

Zobacz także: TYLKO U NAS! Ukochana Marcina Hakiela o jego córce: "Podchodzę do Heli jak do koleżanki. Nie matkuję jej"

Marcela Koterska wprost o przygotowaniach do ślubu z Michałem

Zakochani swój wielki dzień utrzymywali w tajemnicy. Dopiero po powiedzeniu sobie "tak" opublikowali w sieci fotografię obrączek. Nie jest tajemnicą, że wiele par potrzebuje sporo czasu, aby przygotować się do wzięcia ślubu. Bez wątpienia do tego grona osób nie należą Marcela i Michał, którzy "spontanicznie" zaplanowali swoją ceremonię.

Michał oświadczał mi się dwa razy. Pierwszy - 23 dni po tym, jak się poznaliśmy w kaplicy Świętej Kingi w Wieliczce. Drugi raz w sylwestra w Dubaju, gdy wróciliśmy do siebie po ostatnim rozstaniu. Jest szybki, gdy sobie coś zaplanuje, musi to natychmiast zrealizować. Dla wielu par ślub to wydarzenie życia, które planują dwa lata. My załatwiliśmy to w dwa dni. Sukienkę zabrałam z Polski, ale płatność za ceremonię uregulowaliśmy dobę wcześniej. Można więc powiedzieć, że nasz ślub był… spontanicznie zaplanowany - zdradziła Marcela w wywiadzie dla "Vivy!".