Marcela Leszczak i Misiek Koterski wzięli ślub kościelny po pielgrzymce w Chicago?! Celebrytka ujawnia

Zakochani swój wielki dzień utrzymywali w tajemnicy. Dopiero po powiedzeniu sobie "tak" opublikowali w sieci fotografię obrączek. Nie jest tajemnicą, że wiele par potrzebuje sporo czasu, aby przygotować się do wzięcia ślubu. Bez wątpienia do tego grona osób nie należą Marcela i Michał, którzy "spontanicznie" zaplanowali swoją ceremonię.

Ksiądz Paweł powiedział, że będziemy iść z tą pielgrzymką z Polonią, na końcu zagrają nam górale i na tej końcowej mszy weźmiemy ślub - mówił Koterski. Pomyślałem sobie, że to fantastyczny pomysł i że przyszedł z góry, Bóg nam podał rękę. Zapytałem Marceli, co ona na to i powiedziała, że świetnie, że to super pomysł.