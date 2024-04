Marcela Leszczak relacjonuje pobyt w szpitalu przed operacją: "Kazali mi zrobić TEST CIĄŻOWY"

Niedawno Marcela Leszczak i Michał Koterski udali się w podróż do Malezji. Podczas wakacji celebrytka złamała prawą rękę . Będąc już w Polsce influencerka została skierowana na operację. W poniedziałek rano żona aktora pojechała do szpitala , czym też podzieliła się ze swoimi obserwatorami. Jak sama wyznała, ubiegłej nocy borykała się z ogromnymi obawami.

Jestem już wyszykowana do szpitala. Nie śpię od 5:30, taksówka będzie za 3 minutki. Wczoraj sobie zrobiłam evening night spa, pillingi, sole w kąpieli, żeby tylko się zrelaksować, żeby tylko nie myśleć o dzisiejszym zabiegu, bo wczoraj byłam sama w domu, więc różne myśli mnie nachodziły. [...] To są ostatnie chwile z moim gipsem - powiedziała na Instagramie.

Marcela Leszczak jest już w szpitalu. Czeka ją operacja ręki

Powiem wam, że ze stresu zaczęło mi wszystko dolegać. Wykąpałam się, bo tak kazali. Kazali też zaznaczyć, która ręka jest do operacji, jakby to było mało czytelne i zrobić test ciążowy. Z tym się jeszcze nie spotkałam, ale jeżeli jest to planowany zabieg, to zachowują wszystkie środki ostrożności. [...] Jak tylko się obudzę po operacji będę miała z jednej i drugiej strony nacięcie, bo mam troszkę rozgruchotaną tą kość. Złamaną w trzech miejscach, jak się okazuje - dodała.