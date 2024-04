Marcela Leszczak ZŁAMAŁA rękę na zagranicznych wakacjach. Opowiedziała o traumatycznym przeżyciu. "Byłam ZDRUZGOTANA"

W ostatnich dniach Marcela Leszczak nie ma powodów do radości. Choć początkiem roku celebrytka ogłosiła całemu światu, że wraz z Michałem Koterskim stanęła na ślubnym kobiercu, to jednak kilka dni temu dobra passa została przerwana przez jej niefortunny wypadek . Już w poniedziałek w sieci pojawiły się zdjęcia 31-latki z ręką w gipsie, a teraz sama zainteresowana zdecydowała się na "kilka" słów dotyczących jej aktualnego stanu zdrowia.

Korzystając z okazji, że się dziś wyszykowałam i trochę podmalowałam a w najbliższym czasie to będzie bardzo rzadkie, chce się z wami podzielić wydarzeniem związanym z moją ręką, bo było to dla mnie ogromne przeżycie nawet jakkolwiek to zabrzmi - traumatyczne . Miałam straszne obawy, jak złamałam rękę, bo nie byłam w swoim państwie. Zawsze jest to ubezpieczenie i tak się mówi "żeby było" a tym razem bardzo się przydało, bo miałam zabieg nastawiania ręki w szpitalu - rozpoczęła na InstaStories.

Marcela Leszczak relacjonuje złamanie ręki

Jechałam z miejsca zdarzenia do szpitala cztery godziny. Jedną godzinę jechałam do szpitala, w którym nie przyjęto mnie, bo nie było miejsca, następnie trzy kolejne jechałam do kolejnego szpitala, w którym przyjęto mnie, czyli łącznie cztery godziny. Jest to kraj muzułmański. Po drodze chciało mi się bardzo siku. Kierowca razem z pielęgniarką nie chcieli się zatrzymać, bo powiedział, że żyje tu dużo muzułmanów, a to byłoby niedozwolone, więc wyczekaliśmy miejsca, gdzie był totalnie las, dżungla i dopiero się zatrzymaliśmy — relacjonowała.