Marcela Leszczak relacjonuje wspólne wakacje z Sylwią Szostak, pozując w kusym bikini. Fani: "Sama BOSKOŚĆ"

Marcela Leszczak dała się poznać za sprawą udziału w "Top Model". Dziś jednak nie robi nic związanego z modelingiem, a kojarzona jest głównie jako ukochana Michała Koterskiego. Na początku roku, po latach rozchodzenia się i wracania do siebie, rodzice Fryderyka w końcu powiedzieli sobie "tak".

Choć celebrytki zdążyły już wrócić do Polski, Marcela wciąż ewidentnie jest jedną nogą w Afryce. W niedzielę wrzuciła bowiem serię wakacyjnych kadrów. Widzimy ją na nich w kusym bikini podkreślającym jej perfekcyjną sylwetkę. Nie zabrakło też kilku fotografii z (jeszcze) żoną Akopa Szostaka.

Cały czas żyję wyprawą do Kenii, dlatego wrzucam "photo dump" z ostatnich kilku dni. Mam nadzieję, że tym samym wysłałam do was dużo [tutaj zamieściła emotikon słońca - przyp. red.] - podpisała zdjęcia.