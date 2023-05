Marcela Leszczak w skąpym bikini dokazuje na plaży z Miśkiem: "Kiedy się z nim nie kłócisz, bo zabrał cię na WAKACJE DO DUBAJU"

Związek Miśka Koterskiego i Marceli Leszczak to emocjonalny rollercoaster. Aż trudno zliczyć to, ile razy rodzice 5-letniego Fryderka rozstawali się w atmosferze skandalu, by chwilę później migdalić się znów na ściankach i rozprawiać o swojej miłości na kanapach śniadaniówek. Na dziś dzień ich uczucie kwitnie i nie wyobrażają sobie życia bez siebie.