Marcela Leszczak odpowiada synowi, dlaczego NIE MIESZKA z jego tatą. "Nie osobno, a na dwa domy..."

mam nadzieję, że moja córka w przyszłości nie trafi na owoc miłości ludzi z podobnymi poglądami....przecież to ryje mózg, dla mnie rodzina to rodzina, jesteśmy w tym bagnie razem i już. Często zmęczeni, sfrustrowani, ale walczący dalej o siebie i swoją rodzinę. A nie, że mąż osobno, ja osobno, masakra. Ja rozumiem jakieś wyjazdy w pojedynkę, rozumiem, że np. przez tydzień to głównie na jednej osobie spoczywa cały ciężar domowego życia, ale tak na co dzień? Spoko jak to jest para bez dzieci, natomiast jak widać już po małym Fryderyku - dzieci to świetni obserwatorzy. Chłopiec widzi, że coś jest nie tak, ale przez wychowywanie w takim modelu jest bardziej, niż prawdopodobne, że w przyszłości albo mu odwinie się w drugą stronę i będzie dusił sobą drugą połówkę, bo się uczepi jak rzep psiego ogona, ale powieli model rodziców, czyli styl szezlonga