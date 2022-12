Marcela Leszczak o karmieniu piersią: "NIE LUBIŁAM, WSTYDZIŁAM SIĘ robić to nawet przy Michale!"

gosc 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ciekawe jest to co czytam w komentarzach, bo ja karmiłam wyłącznie piersią 20 mc i też słyszałam tylko komentarze typu dziecko się nie najada dlatego się budzi, dlatego nie chce spać samo, chociaż przybierało na wadze nawet ponad normę, a później to już standard takie duże a jeszcze cyca ciągnie, kiedy koniec??? Wychodzi na to że terror jest jakkolwiek nie postąpimy i ludzie zawsze będą niezadowoleni i to jest straszne i jeszcze to że są to komentarze od innych kobiet, które przecież powinny wspierać, bo wiedzą najlepiej jak ciężkie są początki macierzyństwa.