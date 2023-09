Marcela Leszczak wytknęła Joannie Opoździe koszulkę z napisem "mama". Już zapomniała, co SAMA REKLAMOWAŁA?! (FOTO)

Marcela Leszczak uderza w Joannę Opozdę. Poszło o napis na koszulce

Zaczęło się jednak od niewinnego napisu na koszulce. Marcela Leszczak postanowiła bowiem skomentować zdjęcia paparazzi, na których Joanna Opozda ma na sobie T-shirt z napisem "mama". Przy okazji ukochana Miśka Koterskiego zarzuciła aktorce słabość do ustawek.

Marcela Leszczak i Misiek Koterski chwalili się zdjęciami w bluzach dedykowanych ojcom i synom

Co jednak najciekawsze, przeglądając instagramowe profile Marceli oraz jej życiowego partnera, można natknąć się na fotografie, do których pozują w produktach marki zajmującą się sprzedażą... odzieży dedykowanej ojcom i synom.

Tata i Syn. DADSON. Dwaj rycerze zawsze gotowi walczyć z wszelkimi przeciwnościami losu. Jeśli jeden podupadnie na duchu, drugi go zawsze poniesie! Na zawsze razem, niezwyciężeni, nigdy się nie poddają! Czcigodny Mishulek i Wielmożny Fryl - pisze Misiek pod kadrem z przyodzianą w identyczną co on bluzę pociechą.