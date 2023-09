TYLKO NA PUDELKU: Leszczak twierdzi, że Opozda namawiała ją na ustawkę. Aktorka OSTRO: "Czy ja oceniam jej zdjęcia z papierosem nad wózkiem?"

Ukochana Michała Koterskiego stwierdziła, że zdjęcia Opozdy ze spaceru (które nazwała ustawką) są "po prostu słabe". Nawiązała także do stroju aktorki, twierdząc, iż "dobry rodzic nie musi wyciągać koszulki z napisem "mom"" oraz "udowadniać światu, że jest dobrym rodzicem". Joanna Opozda zdążyła już odnieść się do słów Leszczak w rozmowie z Pudelkiem. Aktorka stwierdziła, że "wyciąganie wniosków z cudzego życia na podstawie zdjęcia i napisu na koszulce świadczy tylko i wyłącznie o komentującym" i zasugerowała, iż Leszczak nie powinna była wypowiadać się w tak delikatnej kwestii, jaką jest macierzyństwo. Sugestie na temat ustawki określiła zaś mianem "śmiesznych i przerażających".

Marcela Leszczak odpowiada Joannie Opoździe. Zarzuciła aktorce ustawkę

Skontaktowaliśmy się również z Marcelą Leszczak. Ukochana Michała Koterskiego postanowiła odnieść się do słów Joanny Opozdy. W przesłanej do redakcji Pudelka wiadomości celebrytka zapewniła, że w opublikowanym pod zdjęciami Opozdy komentarzu, nie miała zamiaru bronić Antka Królikowskiego i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak delikatnym zagadnieniem jest macierzyństwo. Zasugerowała również, jakoby Opozda niegdyś namawiała ją i "kolegę aktora" na wspólną ustawkę z paparazzi.

Nie bronię Antoniego, jak to napisaliście w nagłówku. Sama jestem rodzicem, przeżywałam ciężki okres w moim życiu i swego czasu też byłam sama z synem i wiem, że to subtelny temat. Odniosłam się tylko do ustawki paparazzi, do której Joanna namawiała mnie, cyt. "kolegę aktora" i być może innych. Dla mnie to obrzydliwe intrygi. Pani Opozda-Królikowska na pewno to pamięta - przekazała nam Leszczak.