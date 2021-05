Marcela Leszczak zdradza, jak radzi sobie po rozstaniu z Michałem Koterskim: "Boję się, że nie spotkam DRUGIEJ POŁÓWKI"

Bibliotekarz 21 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

Jestem bibliotekarzem z miasta w południowej Polsce. Pracuję w bibliotece, porządkuje i wydaję książki. Ale praktycznie nikt nie przechodzi, więc siedzę na necie całymi dniami. Za 3 lata może miasto zlikwiduję tę bibliotekę, ale na razie mam satbilna pracę. Mam 2970 netto. Do tego mieszkanie w kamienicy 67,8 metra, nie musze spłacac kredytu, dostałem po dziadkach. Rodzice mogli sprzedać, a dali mi, to znak, że mnie kochają i że jestem z rodziny szanującej wartości rodzinne, a nie pęd za karierą. Aha, mam 38 lat, pora na żonę. Mam krzywe zęby, 174 cm wzrostu, ale wielkie serce i do tego super poczucie humoru, ale nie mam się nim z nikim dzielić, bo jestem samotny, bo jestem introwertykiem. Mam jednego kolegę, który mieszka 50 kilometrów dalej. Czasem wpadnie do mojego miasta na zakupy i dzwoni, czy nie moge się z nim spotkać, wtedy idziemy na ogródek piwny i pijemy dwa-trzy piwa, (on jeździ pociągiem, więc może pić) i on się żali że żona go zdradza, ale on jest handlowcem, a ona panią notarusz, więc on przymyka oko na zdrady. I tak to się żyje. Czas znaleźć sobie druga połowkę, tylko jak? W każdym razie Marcelo, nie jesteś sama z tym problemem, i podejrzewam, że masz dużo łatwiej niz ja.