Marcela Leszczak odsłania kulisy ROZSTANIA z Miśkiem Koterskim: "Pozostajemy w dobrych relacjach"

Niepokojące sygnały docierały do nas z obozu Marceli Leszczak i Miśka Koterskiego już do dłuższego czasu. Do tej pory celebrycka para szła jednak w zaparte, twierdząc, że u nich wszystko w porządku, nawet gdy Marcela jasno dawała znać w sieci, że nie jest zbytnio szczęśliwa w związku z synem znanego reżysera. Ostatecznie pod koniec stycznia Leszczak oficjalnie obwieściła, że ponownie znalazła się w gronie singielek. W odpowiedzi Koterski popisał się w rozmowie z jednym z portali plotkarskich wywodem na temat natury prawdziwej miłości.