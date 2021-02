Misiek Koterski komentuje ROZSTANIE z Marcelą Leszczak? "Miłość to kochanie kogoś za obecność i nic innego"

Generalnie z czasem i doświadczeniem zrozumiałem, że miłość to przede wszystkim wyzbywanie się egoizmu, własnych potrzeb i akceptowanie drugiego człowieka. Jak urodził się mój syn, to już w ogóle zrozumiałem, co to jest prawdziwsza miłość. Moim zdaniem miłość to kochanie kogoś za obecność i nic innego - mówił oddany Koterski podczas wywiadu dla Pomponika w ramach promocji Pierwszej miłości.