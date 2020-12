Misiek Koterski i Marcela Leszczak ZNOWU SIĘ ROZSTALI?! Uczestniczka "Top Model" przestała obserwować profil ukochanego

Z perspektywy bacznego obserwatora rodzimego show biznesu relacja Miśka Koterskiego z Marceliną Leszczak zdaje się być niekończącą się sinusoidą, w której odważne deklaracje miłości przeplatają się z równie chętnie relacjonowanymi w mediach społecznościowych rozstaniami. Zaledwie kilka miesięcy temu weteranka Top Model i syn słynnego reżysera "odobserwowali się" na Instagramie i choć Misiek zapewniał, że "nic nie wie o żadnym rozstaniu" , to ckliwe wypowiedzi jego lubej mówiły same za siebie.

Rodzicom kilkuletniego Fryderyka ostatecznie udało się zażegnać kryzys na chwilę przed marcowym lockdownem. Teraz okazuje się niestety, że rozejm Miśka Koterskiego i Marceliny Leszczak był jedynie krótkotrwałym rozwiązaniem. Z obozu celebryckiej pary ponownie zaczęły docierać do nas niepokojące sygnały .

Krótko po świętach Bożego Narodzenia Marcelina wyruszyła z Łodzi w podróż do rodzinnego Konina. Tam postanowiła przeprowadzić na swym instagramowym profilu Q&A, w ramach którego odpowiadała na zadawane przez fanki pytania. Wśród dywagacji na temat zdrowych słodyczy i wyższości jednej odżywki do włosów nad drugą znalazła się prośba do Marceli o wytłumaczenie jej zawiłej sytuacji z Miśkiem.