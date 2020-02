Misiek Koterski wyznaje: "Poprosiłem Boga, żeby odebrał tę obsesję picia i ćpania"

Uvuf6d przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do wszystkich madralinskich niedowiarkow! Mozecie gadac co chcecie, kiedy jestescie przekonani o wlasnej mocy, kontroli nad wlasnym cialem i zyciem, kiedy jestescie zdrowi i nie obarczeni zadnymi wiekszymi problemami. Ale prawda jest taka, ze mniej niz nam sie wydaje zalezy od nas samych. Ten facet jest tego doskonalym przykladem. Nie pomagaly zadne swieckie metody, terapie, leczenie ect. a pomogla pokora, uznanie wlasnej slabosci i malosci- to zawsze jest poczatek drogi do uzdrowienia, szczegolnie z nalogow. "Proscie, a bedzie Wam dane" - tylko glupiec by z tego nie skorzystal. Ale to rzeczywiscie trudne w dzisiejszych czasach, szczegolnie dla pyszalkow, przyznac, ze wobec absolutu jest sie malym, niczym. Mozecie to obsmiewac ile w lezie, ale wlasnie najpiekniejsze jest to, ze zawsze mozecie sie nawrocic i nigdy nie zostaniecie odrzuceni.