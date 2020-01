Nawrócony Misiek Koterski wyznaje miłość do Jezusa: "Jestem dumny, że mogę być jego apostołem, chwała Panu"

Misiek Koterski był swojego czasu największym imprezowiczem polskiego show biznesu. Na branżowych eventach wszczynał awantury i był niechlubnym bohaterem skandali. Przeglądając archiwalne artykuły o Miśku, trudno nam uwierzyć, że dziś jest on odpowiedzialnym ojcem i gorliwym wyznawcą... Jezusa Chrystusa. Koterski ostatnio często zamieszcza w mediach społecznościowych wpisy na temat religii i tego, jak bardzo jest uduchowiony. Ostatnio wybrał się nawet na pielgrzymkę do Medjugorie, w którym, jak twierdzą niektórzy wierni, doszło kiedyś do objawienia maryjnego.

Niektórzy fani Miśka nie do końca rozumieją tę "przemianę". Pod jego "pielgrzymkowym" wpisem pojawił się nawet komentarz: "Stary, nowy diler Cię naciąga". Jedna z internautek postanowiła też wytknąć Koterskiemu, że mówi o swoim nawróceniu tylko po to, by znów było o nim głośno.

- Czy wypada się lansować na wierze? To już tylko to pozostało? - czytamy.