Marcela Leszczak ZMIENIŁA nazwisko! Państwo Koterscy spędzają miesiąc miodowy w luksusowym hotelu w Cancun. Cena za noc zwala z nóg (ZDJĘCIA)

Nie chcę żle im wróżyć na przyszłość ale to się nie uda.Misiek przestanie "gonić króliczka" bo Leszczak przez cały czas trzymała go na dystans w niepewności co do dalszej ich relacji.Oni mieszkali osobno , jedynie wyjazdy na wakacje dawały Miśkowi namiastkę "normalnej" rodziny.Życzę im jak najlepiej jednak mam obawy że układ się zmienił.