Misiek Koterski zdradził kulisy zaręczyn z Marcelą Leszczak: "Pomyślałem, że to jest ZNAK Z GÓRY". Po latach wrócili w samo miejsce (ZDJĘCIA)

Tak wyglądały zaręczyny Miśka Koterskiego i Marceli Leszczak

Aktor nie ukrywa, że jest praktykującym katolikiem i to właśnie wierze zawdzięcza uporanie się z licznymi demonami przeszłości. W ostatnim wpisie na Instagramie wrócił wspomnieniami do chwili zaręczyn z Marcelą. Jak zdradził, w wyborze miejsca również pomógł mu Bóg. Pierwotnie Misiek chciał oświadczyć się ukochanej w Korei Południowej, jednak zdecydował się na... kopalnię soli w Wieliczce.

Rano, kiedy mieliśmy jechać zwiedzać kopalnię soli, z walizki wypadł nieoczekiwanie pierścionek zaręczynowy, który wcześniej kupiłem i wtedy pomyślałem, że to jest znak z góry i wziąłem go ze sobą - czytamy.

Zobaczyłem parę zwiedzająca z małym synkiem i pomyślałem sobie, jak to będzie pięknie móc kiedyś przyjechać z naszym dzieckiem i opowiedzieć mu, że tutaj tata zaręczył się z mamą (od razu dotarło tez do mnie, że mało prawdopodobne, że wybierzemy się jeszcze raz do Seulu). Kiedy znaleźliśmy się w tej pięknej kaplicy św. Kingi i stanęliśmy przed ołtarzem, moje serce od razu zabiło mocniej i wiedziało, że to ma stać się tutaj - napisał.