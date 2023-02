Nie chcieliście tego widzieć: Misiek Koterski pochwalił się NAGIM ZDJĘCIEM Z SAUNY... Oczywiście w ramach reklamy

Swego czasu UOKiK zabrał się za influencerów i to, co reklamują na Instagramie, nie informując fanów o tym, że wzięli za to pieniądze. Posypały się nawet kary, które faktycznie coś dały - co poważniejsze influencerki przejęły się zmianą prawa i sumiennie oznaczają teraz materiały jako "sponsorowane" lub "reklamowe".

Misiek Koterski - nagie zdjęcie z sauny

Misiek Koterski, 43-letni wieczny chłopiec, pochwalił się na Instagramie, że ostatnio wyjechał pod Warszawę z Marceliną Leszczak i synkiem Frysiem , by zakosztować nieco "glampingu", czyli "luksusowego campingu". Jak można się domyślać z tej nieoznaczonej reklamy, dostał bon na takie "przeżycie", a na miejscu wskoczył jeszcze do sauny. Wszystko udokumentował i pokazał w sieci. Zwłaszcza pobyt w bani, w której to siedział nagi, na szczęście na ręczniku. Do zdjęcia Misiek pozuje z garścią brzozowych gałązek, którymi "witkuje się" ciało w takiej saunie (zachowujemy oryginalną pisownię).

(...) Ale to co najlepsze to sauna na wodzie i cudowni właściciele którzy robią mega saunowanie, rytuały i to co pierwszy raz spróbowałem witkowanie. Nie wiecie co to? Musicie spróbować ja czułem się po tym cudownie i mogę wam z całego serca polecić to miejsce na wspaniały wypad z rodzina lub romantyczny wyjazd we dwoje choćby na walentynki (...) - zachwala (?) Misiek, po czym następuje oczywiście oznaczenie sponsora takiego "witkowania".