Marcelina Zawadzka gorzko o pierwszych dniach macierzyństwa. "Początek połogu nie był dla mnie łaskawy"

Początek połogu nie był dla mnie łaskawy. Zostaliśmy tydzień w szpitalu, który co prawda bardzo dobrze się nami zajmował i ogromnie za to dziękuję! Jednak to moje poczucie/samopoczucie było bardzo inne niż zawsze - zaczęła Marcelina.

Stres po porodzie zakończonym CC, brak pokarmu na starcie, gdzie Leo przyjmował antybiotyki, spowodowało jakieś załamanie. Nie patrzyłam na to, co działo się wczoraj - że wydałam na świat cud! Myślałam tylko, jak mogę "go wykarmić". (...) Każda z nas jest ogromną siłaczką, wydając na świat dziecko, nieważne, jak! Każda! Ale czasami sytuacja plus huśtawki/ wahania nastroju, hormonów tak nas dopadają, że nie myślimy trzeźwo i tak pięknie wjeżdża baby blues... - podkreśla gwiazda.