Marcelina Zawadzka opisuje trudne początki macierzyństwa: "Zaciskałam zęby, a po policzkach płynęły mi ŁZY bezsilności"

Marcelina Zawadzka ponad 2 tygodnie temu przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Uradowana mama poinformowała o tym, ujawniając od razu imię noworodka. Tuż po jego debiucie na profilu instagramowym byłej miss, zapowiedziała, że wkrótce wróci do fanów z nowymi informacjami, co słychać u powiększonej rodzinki.

Marcelinie Zawadzkiej towarzyszyły po porodzie ból i łzy

Prowadząca "Farmę" pokazała swoje w pełni naturalne oblicze, tuż po powrocie ze szpitala, w którym musiała zostać przez kolejny tydzień. W swoim najnowszym instagramowym poście zdradziła, że teoretycznie była w pełni przygotowana do karmienia piersią. Uniemożliwiły to jednak pewne komplikacje zdrowotne jej syna.

Karmienie piersią mimo tego, że naturalne, wcale tak naturalnie do mnie nie przyszło. U nas życie napisało scenariusz, trudniejszy niż zakładałam i nasz synek musiał już na początku swojej drogi przyjmować leki. Tym bardziej zależało mi, by od początku dać mu możliwie najwięcej mojego mleka, żeby naturalne przeciwciała wspierały jego zdrowienie. I mimo moich najszczerszych chęci wcale nie było to łatwe - podzieliła się ze swoimi obserwującymi.