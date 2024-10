Marcelina Zawadzka i Max Gloeckner ZOSTALI RODZICAMI! Pokazali zdjęcie dziecka. Wybrali nietypowe imię

Marcelina Zawadzka i Max Gloeckner zostali rodzicami

Choć nie ukrywała, że ciąża wymaga od niej wielu wyrzeczeń, to nie rezygnowała też z obecności w telewizji czy na salonach. Zawadzka gościła w międzyczasie w śniadaniówce Polsatu, a także pojawiła się wraz z narzeczonym na konferencji ramówkowej stacji. W rozmowie z nami zapowiadała, że do wychowania syna chce podejść ambitnie i uczyć go aż trzech języków.